Immissioni in ruolo docenti, l’annuncio del Ministero: “Importante piano di assunzioni. Verifiche in corso” (Di giovedì 30 marzo 2023) "In attesa di poter avviare le nuove procedure di reclutamento Pnrr, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha aperto le necessarie Verifiche per realizzare nel corrente anno un Importante piano di assunzioni di personale docente". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 30 marzo 2023) "In attesa di poter avviare le nuove procedure di reclutamento Pnrr, ildell'Istruzione e del Merito ha aperto le necessarieper realizzare nel corrente anno undidi personale docente". L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Immissioni in ruolo docenti, l’annuncio del Ministero: “Importante piano di assunzioni. Verifiche in corso” - Luciadicembre : RT @MariaChiarella6: @PacificoTweet ???? mi perdoni, ma come può essere mai possibile parlare di assunzione da GPS, sapendo bene di non poter… - Alison__4602 : RT @sabrimaestri86: Vediamo di capire quale sarà la #roadmap per gli aspiranti inseriti nelle #graduatorie di merito del #concorso ordinari… - LavoroeS : RT @AniefTorino: Precari, a breve la “finestra” degli elenchi aggiuntivi utili anche alle immissioni in ruolo: chi ha preso il titolo all’e… - uil_rua : RT @scuolainforma: Concorso ordinario secondaria: quali fasi verranno seguite per le immissioni in ruolo a.s. 2023/2024 -