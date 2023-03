Gli sparano al distributore per prendergli lo scooter | è grave

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Domanda: Preoccupanti gli spari alle navi delle ONG? Risposta: Non lo so, le ONG ostacolano i soccorsi. Ma che ris… - larampait : Si oppone a #rapina #scooter e gli sparano - Giok701Giok : @EsercitoCrucian non so più se e più pericolosa la @GiorgiaMeloni o @matteosalvinimi quando sparano cazzate? ma ora… - TgrRai : RT @TgrRaiCampania: La vittima dell'agguato è un 32enne incensurato: sarebbe stato avvicinato da due sconosciuti dopo aver fatto rifornimen… - andrea_falivene : RT @TgrRaiCampania: La vittima dell'agguato è un 32enne incensurato: sarebbe stato avvicinato da due sconosciuti dopo aver fatto rifornimen… -

Un uomo di 32 anni è in pericolo di vita per essersi opposto a un tentativo di rapina. L'episodio è accaduto a Napoli, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, in via Reggia di Portici. L'uomo, ...Si era fermato a una pompa di benzina self service per fare rifornimento al suo scooter quando è stato raggiunto da due persone chehanno intimato di consegnargli il mezzo . Quando il 32enne si è rifiutato , uno dei due rapinatori ha tirato fuori la pistola e lo ha colpito alle gambe . Il giovane è piombato a terra ferito. ...Al suo rifiutoavrebbero esploso alcuni colpi, ferendolo alle gambe. Il 32enne è stato portato all'Ospedale del mare ed è ora ricoverato in prognosi riservata, in pericolo di vita. Indagini in ...

Tentano di rubargli lo scooter mentre fa rifornimento, poi gli sparano: 32enne grave a Napoli Fanpage.it

Tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e porto illegale di arma da sparo in concorso: nuove accuse della Dda di Napoli, notificate al termine di indagini dei carabinieri di Casoria, per il 31 ...È stato riaperto il Poligono di Tor di Quinto a cui la Procura di Roma aveva messo i sigilli all’indomani del massacro avvenuto l’11 dicembre scorso durante la riunione ...