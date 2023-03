Fitto e Gentiloni al tavolo di Casini Le rassicurazioni che piacciono all’Europa

(Di giovedì 30 marzo 2023) Pubblicamente è stata la prima volta in cui hanno condiviso la scena. Seduti l’uno accanto all’altro. Ci voleva un democristiano, si dirà. Probabilmente è così. Il ministro agli Affari Europei, Raffaelee il commissario europeo agli Affari Economici Paolosi sono seduti allo stesso, ma non da protagonisti. Il primo attore era Pier Ferdinando. L’occasione è stata la presentazione del libro di“C’era una volta la politica” (Piemme) all’istituto italiano di cultura a Bruxelles. Dicevamo delcondiviso da. Sì, loro si vedono sistematicamente specie in questo periodo in cui il governo sta chiedendo un po’ più di respiro nella timeline legata alle opere finanziate col Pnrr, ma pubblicamente, allo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PirandellaG : @La7tv Io penso che con Fitto e Gentiloni non andiamo lontano! - TgLa7 : Ritardi #PNRR, Fitto tranquillizza: 'Nessun timore' e il commissario Gentiloni conferma l'interlocuzione in corso e… - Charl12714661Mr : #PNRR il commissario italiano Gentiloni aveva messo in guardia dalla tentazione di cambiare troppo È andata diversa… - gjscco : RT @MauroSeverino11: #Quellibravi. Palazzo Chigi ha comunicato che a seguito degli incontri del ministro Raffaele Fitto, il Commissario Ue… - MauroSeverino11 : #Quellibravi. Palazzo Chigi ha comunicato che a seguito degli incontri del ministro Raffaele Fitto, il Commissario… -

- Il ministro tranquillizza: 'Nessun timore' e il commissarioconferma l'interlocuzione in corso e la collaborazione. Sul Piano di ripresa e resilienza telefonata tra la premier Meloni e Mario Draghi, non ...Estratto dell'articolo di Renato Benedetto per il 'Corriere della Sera' RAFFAELEE PAOLOCon Bruxelles si chiarirà tutto, è l'auspicio di Raffaele: 'Il governo, d'intesa con i sindaci, predisporrà ...... osserva il Commissario europeo all'Economia Paolo. "Conto che la Commissione Ue non ... Martedìaveva tenuto il punto, chiedendo ai rappresentanti dei ministeri di individuare i ...

Pnrr: il pressing del Pd, Fitto riferisca in Parlamento'. Gentiloni, col ... Agenzia ANSA

Stiamo lavorando insieme con il ministro Fitto, e il governo in generale ... Lo ha detto il commissario Ue agli affari economici, Paolo Gentiloni, rispondendo ad una domanda nel corso dell'Investment ...(ANSA) - ROME, MAR 30 - European Economy Commissioner Paolo Gentiloni on Thursday played down talk of there ... European Affairs Minister Raffaele Fitto admitted on Tuesday that it would be impossible ...