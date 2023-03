"Ecco com'è davvero". Maria De Filippi, parla l'ex coreografo di Amici (Di giovedì 30 marzo 2023) “I ballerini sono più bravi dei cantanti. Rimangono più impressi”: lo ha detto Fabrizio Prolli, ex marito di Veronica Peparini, oggi impegnato dietro le quinte di Viva Rai2! di Fiorello. Intervistato da Fanpage, il coreografo ha definito Ramon “veramente bravo, bravo, bravo”. Di Samu, invece, ha detto che è “una bomba, micidiale, pazzesco”. A detta sua, sarebbe “uno dei ballerini più bravi che ci siano” sia dal punto di vista della tecnica che a livello espressivo e di stile. Su Maddalena, poi, ha detto che “può fare tutto” e “può lavorare in qualsiasi tipo di ambiente televisivo e teatrale o compagnia”, sottolineando anche che lei “ha una tecnica addosso micidiale”. Infine ha definito Isobel “stupenda”, ammettendo che le ricorda molto la grinta e “quella parte folle che aveva Heather Parisi”. parlando di Fiorello e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) “I ballerini sono più bravi dei cantanti. Rimangono più impressi”: lo ha detto Fabrizio Prolli, ex marito di Veronica Peparini, oggi impegnato dietro le quinte di Viva Rai2! di Fiorello. Intervistato da Fanpage, ilha definito Ramon “veramente bravo, bravo, bravo”. Di Samu, invece, ha detto che è “una bomba, micidiale, pazzesco”. A detta sua, sarebbe “uno dei ballerini più bravi che ci siano” sia dal punto di vista della tecnica che a livello espressivo e di stile. Su Maddalena, poi, ha detto che “può fare tutto” e “può lavorare in qualsiasi tipo di ambiente televisivo e teatrale o compagnia”, sottolineando anche che lei “ha una tecnica addosso micidiale”. Infine ha definito Isobel “stupenda”, ammettendo che le ricorda molto la grinta e “quella parte folle che aveva Heather Parisi”.ndo di Fiorello e ...

