Ana Obregon, l'attrice che a 68 anni diventa madre Bufera in Spagna: "È una violenza contro le donne" (Di giovedì 30 marzo 2023) L'attrice e conduttrice tv spagnola, Ana Obregon, è diventata mamma a 68 anni grazie alla maternità surrogata. Il caso sta scuotendo l'opinione pubblica in Spagna e il commento del governo socialista di Madrid è stato molto duro: "È una forma di violenza contro le donne". Nel 2020 Obregon ha perso un figlio di 27 anni a causa di un tumore. Ana Obregon, l'attrice che a 68 anni diventa madre<br> Bufera in Spagna: "È una violenza contro le donne" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 30 marzo 2023) L'e conduttrice tv spagnola, Ana, èta mamma a 68grazie alla maternità surrogata. Il caso sta scuotendo l'opinione pubblica ine il commento del governo socialista di Madrid è stato molto duro: "È una forma dile". Nel 2020ha perso un figlio di 27a causa di un tumore. Ana, l'che a 68

in: "È unale" Segui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : L’attrice e conduttrice televisiva #AnaObregon è diventata mamma a 68 anni grazie alla #maternitàsurrogata. Due ann… - fabius10scudi : RT @vaniacavi: 68 anni compra un bambino con l'utero in affitto - calzelunghe17 : RT @giuliomeotti: Anche la sinistra nichilista in Spagna dice che la maternità surrogata è una forma di 'schiavitù', dopo che l'attrice Ana… - AriellaAmie : RT @MediasetTgcom24: Ana Obregon mamma a 68 anni con maternità surrogata dopo aver perso il figlio 27enne per un tumore #anaobregón #29mar… - jeanroquentin : RT @giuliomeotti: Anche la sinistra nichilista in Spagna dice che la maternità surrogata è una forma di 'schiavitù', dopo che l'attrice Ana… -