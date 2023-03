Via al nuovo decreto, aiuti su bollette e sanità Energia, gare, cantieri: tutte le misure (Di mercoledì 29 marzo 2023) Proroga anche per il secondo trimestre del 2023 del bonus sociale sulle bollette per le famiglie con Isee fino a 15mila euro e conferma del dell’Iva al 5% e dell’azzeramento degli oneri di sistema sul gas Leggi su corriere (Di mercoledì 29 marzo 2023) Proroga anche per il secondo trimestre del 2023 del bonus sociale sulleper le famiglie con Isee fino a 15mila euro e conferma del dell’Iva al 5% e dell’azzeramento degli oneri di sistema sul gas

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LegaSalvini : ?? APPALTI, IL CDM APPROVA IL “CODICE SALVINI”: CANTIERI VELOCI, PIÙ AUTONOMIA, MENO BUROCRAZIA PER SINDACI E AZIEN… - giorgio_gori : Nasce un nuovo cammino, la Via delle Sorelle, per unire #Bergamo e #Brescia. - EleonoraEvi : Depositato nuovo #referendum per abolire la #caccia. Mentre il governo fa di tutto per soddisfare la lobby dei cacc… - donatel08566041 : Pd, Schlein si prende i capigruppo ma il nuovo non avanza - Italia_Notizie : Via al nuovo decreto, aiuti su bollette e sanità Energia, gare, cantieri: tutte le misure -