Terremoto in Molise, scossa di magnitudo 4.6 a Montagano, vicino Campobasso (Di mercoledì 29 marzo 2023) Una scossa di Terremoto di magnitudo tra 4.6 e 5.1 è stata registrata alle 23:52 del 28 marzo in Molise, nella zona di Campobasso, ed è stato avvertito anche in Abruzzo. Non si hanno notizie di danni a persone o cose. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 29 marzo 2023) Unadiditra 4.6 e 5.1 è stata registrata alle 23:52 del 28 marzo in, nella zona di, ed è stato avvertito anche in Abruzzo. Non si hanno notizie di danni a persone o cose.

