La marchigiana regola in 70' Zacarias e attende Podoroska per un posto nei quarti ROMA - Dopo Sara Errani, anche Elisabetta Cocciaretto ha esordito positivamente nel "San Luis Potosi Open",Wta 125k dotato di un montepremi di 115.000 dollari che si disputa sui campi in terra rossa del Club Deportivo Potosino della città messicana. Nella notte italiana la 22enne tennista di Fermo, ...Stavolta toccherà ad Emil Ruusuvuori il difficilissimo compito di mettere i bastoni fra le ruote a un tennista che muore dalla voglia di vincere, finalmente, unin cui ha sempre brillato. ...Vuole giocare a Monaco e sta facendo di tutto per esserci protagonista in unche ha vinto ... ha voluto mandare un messaggio chiaro ai fan e agli appassionati del: "Seguo il mio programma ...

Tennis: Torneo San Luis Potosi. Esordio positivo per Cocciaretto Tiscali

