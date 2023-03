Steven Knight è pronto a “PeakyBlinderizzare” l'universo di Star Wars (Di mercoledì 29 marzo 2023) Un'affascinante novità è appena arrivata dal quartier generale della Disney. Lo scrittore di Peaky Blinders Steven Knight è appena salito a bordo del prossimo film di Star Wars, che sarà diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy, cineasta-attivista nota al pubblico della cultura pop per aver diretto due episodi della serie MCU Ms. Marvel. La notizia segue l'abbandono di Damon Lindelof, noto per aver co-creato Lost e la serie HBO requel di Watchmen, e del suo partner di scrittura Justin Britt-Gibson che avevano consegnato una bozza della sceneggiatura a febbraio, stando a Variety. Nei piani di Disney, questo film ancora senza titolo e dal soggetto sconosciuto dovrebbe essere uno dei primi episodi sul grande schermo del franchise originale post Star Wars: L'ascesa di Skywalker (2019), in mezzo a ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 29 marzo 2023) Un'affascinante novità è appena arrivata dal quartier generale della Disney. Lo scrittore di Peaky Blindersè appena salito a bordo del prossimo film di, che sarà diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy, cineasta-attivista nota al pubblico della cultura pop per aver diretto due episodi della serie MCU Ms. Marvel. La notizia segue l'abbandono di Damon Lindelof, noto per aver co-creato Lost e la serie HBO requel di Watchmen, e del suo partner di scrittura Justin Britt-Gibson che avevano consegnato una bozza della sceneggiatura a febbraio, stando a Variety. Nei piani di Disney, questo film ancora senza titolo e dal soggetto sconosciuto dovrebbe essere uno dei primi episodi sul grande schermo del franchise originale post: L'ascesa di Skywalker (2019), in mezzo a ...

