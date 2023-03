Spalletti ai ragazzi di Don Merola: «Aiutando i bambini che ne hanno bisogno sarete forti come il Napoli» (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, è stato ospite, questo pomeriggio, della Fondazione di Don Luigi Merola “A Voce d’’e Creature”, un’associazione di aggregazione sociale e integrazione culturale dedicata a progetti educativi e formativi per i ragazzi delle periferie napoletane. Spalletti ha devoluto alla Associazione la somma di denaro percepita per il “Premio Bearzot”. Il tecnico, informa il Napoli sul suo sito, ha visitato le strutture e le sale dedicate all’attività ludico-sportiva. Poi, giunto sul campo di calcetto, è stato accolto da oltre 150 bambini. Spalletti è apparso visibilmente emozionato e si è soffermato a farsi scattare foto e a firmare autografi, parlando ai ragazzi presenti: «Se date la mano ai ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’allenatore del, Luciano, è stato ospite, questo pomeriggio, della Fondazione di Don Luigi“A Voce d’’e Creature”, un’associazione di aggregazione sociale e integrazione culturale dedicata a progetti educativi e formativi per idelle periferie napoletane.ha devoluto alla Associazione la somma di denaro percepita per il “Premio Bearzot”. Il tecnico, informa ilsul suo sito, ha visitato le strutture e le sale dedicate all’attività ludico-sportiva. Poi, giunto sul campo di calcetto, è stato accolto da oltre 150è apparso visibilmente emozionato e si è soffermato a farsi scattare foto e a firmare autografi, parlando aipresenti: «Se date la mano ai ...

