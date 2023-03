(Di mercoledì 29 marzo 2023) AGI - Ha lasciato alcuni biglietti l'uomo di 67 anni, trovato morto insieme alla, nel tardo pomeriggio di martedì nella loro abitazione di Tuoro, nel. Biglietti nei quali, come ricostruisce la procura della Repubblica di Perugia, l'uomo ha descritto quello che era poco prima successo in casa. Secondo il contenuto dei manoscritti, marito eavrebbero litigato in modo molto acceso "verosimilmente scaturita anche da un uso eccessivo di sostanze alcoliche da parte della donna" e al culmine della lite, l'uomo l'avrebbe uccisandola, per poi togliersi la vita nel cortile dell'abitazione. I biglietti e i cellulari della coppia sono stati sequestrati. Il successivo sopralluogo condotto dal magistrato di turno e dal medico legale, ribadisce il procuratore capo Raffaele Cantone, ha permesso di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: Soffoca la moglie e si suicida nel Perugino - infoitinterno : Lamberto soffoca la moglie Francesca e si suicida - infoitinterno : Soffoca la moglie e si suicida nel Perugino - bizcommunityit : Soffoca la moglie mentre dorme e si suicida a Tuoro sul Trasimeno: si è impiccato dopo averla uccisa nel letto - sulsitodisimone : Soffoca la moglie e si suicida nel Perugino -

... al tempo stesso mamma esuper impegnata nella vita privata e in quella lavorativa. La ... si otturano i pori!' E a quel punto avevo l'immagine di soffocamento, di pelle checon il trucco'...Il corpo della donna trovato in camera da letto. L'uomo prima di togliersi la vita ha appuntato le sue intenzioni su fogli di carta adesso sotto ...Secondo il contenuto dei manoscritti, marito eavrebbero litigato in modo molto acceso 'verosimilmente scaturita anche da un uso eccessivo di sostanze alcoliche da parte della donna' e al ...

Soffoca la moglie e si suicida nel Perugino AGI - Agenzia Italia

L'uomo, prima di impiccarsi, avrebbe strangolato la moglie. La verità affidata a dei biglietti lasciati in giro per casa ...Due corpi trovati senza vita in casa. Dramma nel tardo pomeriggio in un'abitazione in via dei Sette Martiri. In un primo momento l'ipotesi presa in considerazione dalla procura di Perugia e… Leggi ...