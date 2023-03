Rovella | «Juve? In questo momento penso di finire la stagione con il Monza» – VIDEO

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Nicolò, centrocampista del, ha parlato a Sky Sport del suo immediato futuro. Ecco le sue dichiarazioni Nicolò, centrocampista del, ha parlato a Sky Sport. COME STAI – «Diciamo che ho ricominciato questa settimana a correre in campo. Speriamo presto. Magari qualche settimana e rientro».– «Sicuramente noi siamo sempre sicuri di essere una buona squadra anche quando le cose andavano male. I risultati non ci davano ragione. Poi da quando è arrivato Palladino le cose sono cambiate e forse abbiamo superato le aspettative. Siamo felici di quello che abbiamo fatto».– «Sicuramente mi fa piacere questa domanda perché comunque ci. Però adesso indi ...

