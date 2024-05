(Di giovedì 9 maggio 2024) Senigallia (Ancona), 9 maggio 2024 – Fin dall’inizio la partita avrebbe preso una brutta piega con osservazioni pesanti e irrispettose nei confronti di un arbitroche dirigeva il match. A farle sarebbe stato l’della squadra ospite che, stando alle accuse, è arrivato are un braccio attorno aldella direttrice di gara Federica Cardinali, 35 anni, jesina, della sezione arbitri di Jesi. Non avrebbe arbitrato in maniera equa stando all’, penalizzando i suoi ragazzi. Laera finita in ospedale con 7 giorni di prognosi certificati dal pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia poi aumentati fino a 42. I medici le avevano prescritto il collarino cervicale riscontrando un trauma contusivo distrattivo della rachide cervicale. ...

Stringe al collo l’arbitro donna: allenatore condannato - stringe al collo l’arbitro donna: allenatore condannato - Senigallia: prima parole pesanti e offensive durante una partita di calcio a 5 under 17, poi le maniere forti con 42 giorni di prognosi per la "giacchetta nera" ...

Bonaria in lacrime per Rosalba Balia, la donna lascia tre figli - Bonaria in lacrime per Rosalba Balia, la donna lascia tre figli - In questo momento di dolore, le sue sorelle, nipoti, parenti e amici si stringono attorno alla sua famiglia per condividere ... parte di tutti coloro che desiderano rendere omaggio a questa donna ...

I maestri di World Press Photo, ecco i vincitori 2024: la “Pietà di Gaza”contro l’indifferenza - I maestri di World Press Photo, ecco i vincitori 2024: la “Pietà di Gaza”contro l’indifferenza - Inginocchiata, il viso nascosto con il braccio per non mostrare le lacrime, il corpo rannicchiato a farsi tutt'uno con quello, senza vita, della nipotina. Inas Abu Maamar ha 36 anni, ...