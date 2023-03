(Di mercoledì 29 marzo 2023)ha scritto unain ricordo del collega ed amico morto dieci anni fa, il 29 marzo 2013. Nellapubblicata tra le pagine deldella Sera,saluta l’amico non senza sacrificare il suo spirito dolceamaro che l’ha sempre contraddistinto. “Ciao, come va? Sicuramente dove sei tu va tutto bene. Qui sulla Terra solito casino…” sono le parole che aprono questo personale quanto “scomodo” omaggio: “Quelli delmi chiedono di parlare della nostra amicizia, io però sono un po’ in crisi con la memoria, sai? Dovresti aiutarmi un po’. Quaggiù s’invecchia e la salute è un problema“. Proprio a questo punto...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : La commovente lettera di Renato Pozzetto a Enzo Jannacci, nel decennale della sua scomparsa: “Quaggiù s’invecchia e… - Cinemaserietvit : Renato Pozzetto a Enzo Jannacci: la lettera sul Corriere: “Ci vediamo presto” - peppealbi : Renato Pozzetto, scrive a Jannacci: «Mi manchi, tra poco arrivo anche io lassù» - zazoomblog : “Tra poco non ci sarò più”. Renato Pozzetto preoccupazione dopo la lettera a Jannacci - #più”. #Renato #Pozzetto… - fonzo685 : RT @fanpage: La commovente lettera di Renato Pozzetto a Enzo Jannacci, nel decennale della sua scomparsa: “Quaggiù s’invecchia e la salute… -

L attore indirizza all amico scomparso una toccante missiva. inedita la lettera immaginaria cheha scritto per l amico Enzo Jannacci, il cantautore scomparso a Milano il 29 marzo ...Tra il 1975 ed il 1978 compone le musiche di otto film interpretati da comici che lui stesso ha lanciato ( Teo Teocoli, Massimo Boldi, C ochi e) e la notissima colonna sonora di ...È intrisa di malinconia la lettera che l'attore milaneseha scritto all'amico di sempre Enzo Jannacci. Sono trascorsi dieci anni dal 29 marzo del 2013, giorno in cui il caposcuola del cabaret italiano è passato a miglior vita e il Corriere ...

Renato Pozzetto, lettera a Jannacci: «Caro Enzo, tra poco sarò con te lassù. Fatti trovare con il pianoforte e la chitarra» Corriere Milano

Enzo Jannacci nasce a Milano il 3 giugno del 1935. Laureato in medicina all’Università degli Studi del capoluogo lombardo si specializza in chirurgia generale, esercitando in seguito la professione di ...È inedita la lettera immaginaria che Renato Pozzetto ha scritto per l’amico Enzo Jannacci, il cantautore scomparso a Milano il 29 marzo 2013. «Ciao Enzo, come vaSicuramente dove sei tu va tutto bene.