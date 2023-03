Napoli-Milan | non solo Kalulu | in forte dubbio un altro rossonero

(Di mercoledì 29 marzo 2023) L’attesa sta per terminare, il big match traè sempre più vicino: domenica 2 aprile, alle ore 20:45, le due squadre si affronteranno allo stadio Diego Armando Maradona. Una gara che anticiperà il doppio incontro tra azzurri e rossoneri ai quarti di finale di Champions League, in programma il 12 (andata) e 18 aprile (ritorno). Nessuna distrazione però, prima si dovrà dare il 100% in questo impegno di campionato: è questa la richiesta dei due tecnici Spalletti e Pioli. SSCv AC– Serie A Stefano Pioli manager of ACtalks with Luciano Spalletti manager of SSCduring the Serie A match between SSCand ACat Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy on 6 March 2022. Naples Naples Italy ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? Champions League, #NapoliMilan biglietti in vendita dalle ore 12:00. Prelazione per gli abbonati fino a giovedì a… - sscnapoli : ??? #NapoliMilan sarà diretta dall’arbitro Rapuano di Rimini. - AntoVitiello : Nelle prime tre ore di vendita riservata agli abbonati, venduti 14mila biglietti per l’andata dei quarti di finale… - Rossonero__1899 : RT @MilanNewsit: Tuttosport - Milan, contro il Napoli si torna al 4-2-3-1. Con Krunic trequartista - Rossonero__1899 : RT @FraNasato: Secondo Milannews a breve è previsto un altro aggiornamento tra #Milan e agenti di Giroud per il rinnovo che dovrebbe essere… -

L'infortunio, poi il ritorno in gran stile Un infortunio lungo, quello al polpaccio patito in Nazionale pochi giorni dopo la sfida di San Siro tra. Poi però Maignan è tornato in porta ...Seduta mattutina per ilal Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri a disposizione di mister Luciano Spalletti preparano il match contro ilin programma domenica 2 aprile allo stadio "Diego Armando ...Parole importanti per ildi Luciano Spalletti: "Non me l'aspettavo. Sapevo che era una buona ... Quando giocavamo noi (la Roma, ndr ) c'era sempre un'altra dietro come Juventus,o Inter. ...

Napoli, due calciatori rischiano di saltare il MIlan per infortunio Corriere dello Sport

Il Napoli e Khvicha Kvaratskhelia non smettono mai di stupire ... Mancherebbe poco, al ritorno in campionato c’è subito una delle contendenti al ‘Maradona’, il Milan, con gli azzurri che possono ...Seduta mattutina per il Napoli al Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri a disposizione di mister Luciano Spalletti preparano il match contro il Milan in programma domenica 2 aprile ...