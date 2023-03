Marfella | Vivo un sogno! Ho sempre detto di voler vincere lo Scudetto da terzo a Napoli

(Di mercoledì 29 marzo 2023): "lo Scucon ilè un sogno che ho da bambino. I tifosi possono aiutarci nei momenti di difficoltà" Davideportiere del, ha rilasciato un'intervista a Radio Kiss Kissdurante 'Radio Goal'. Queste le sue parole "Anche chi è andato in Nazionale ha lavorato forte. Non vediamo l'ora di affrontare questa partita in Champions. Lavoriamo per preparare quella di campionato e cercheremo di farlo al meglio. Affronteremo la gara senza problemi eallo stesso modo". Che rapporto hai con Gollini e Meret? "Rapporto splendido con Alex, è il mio fratello maggiore. Gollini è arrivato da poco e si è inserito subito bene nel gruppo. Mi hanno dato tanto anche Ospina e Sirigu in ...

Probabile formazione SSC Napoli Oltre a Raspadori, non convocati Demme per problemi... Ballottaggio Mario Rui - Olivera invece, con Lozano favorito su Politano nel tridente

Marfella si ritrova in allenamento ad avere a che fare con ... sempre piu' vicino allo scudetto. "Io sto vivendo un sogno. Quando ero piccolo ed iniziavo a giocare con i miei cugini, tutti in famiglia ...A Radio Kiss Kiss: «Da napoletano sto vivendo un sogno. Kvara e Osimhen Quello che vedete nelle partite, noi lo vediamo ogni giorno in allenamento» Davide Marfella, il terzo portiere del Napoli, è ...