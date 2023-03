LIVE ZAKSA-Perugia 1-1 | Champions League volley 2023 in DIRETTA | gli umbri lottano è vincono un secondo set tirato!

Leggi su oasport

9-7errore consecutivo dai nove metri per Herrera. 8-7 Gran primo tempo di Russo. 8-6 Pipe di Bednorz, che gioca sulle mani del muro di Russo. 7-6 Diagonale potente di Leon, Bednorz non riesce a tenerla in difesa! 7-5 Giannelli ripete, questa volta Flavio gioca profondo in posto 5. 7-4 Muro ad uno di Smith su Flavio, partita da incorniciare per lo statunitense. 6-4 Mani-out col brivido di Kaczmarek. 5-4 Gran pipe di Leon, bravo Giannelli ad aprire la rete. 5-3 Kaczmarek passa da seconda linea, prestazione non esaltante al momento dell'opposto polacco. 4-3 Lungo il servizio di Bednorz. 4-2 Parallela paurosa di Bednorz. 3-2 Plotnytskyi trova le mani del muro di Janusz. 3-1 Non passa il servizio di Leon. 2-1 ...