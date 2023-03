Jason Priestley sulla morte dell' amico Luke Perry | «Non dobbiamo dare nulla per scontato ed esserci sempre per chi amiamo»

(Di mercoledì 29 marzo 2023) L'attore che in Beverly Hills 90210 interpretava il bravo ragazzo Brandon Walsh ha commentato: ?«la suaè stata un evento terribile e mi ha fatto capire quanto sia importante trascorrere tempo con le persone amate»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Jason Priestley parla della morte di Luke Perry - #Jason #Priestley #parla #della #morte -

Nel cast:Bradford, Shannen Doherty, Jennie Garth , Ian Ziering , Gabrielle Carteris , Luke Perry . La serie è da poco disponibile sulla nuova piattaforma streaming di Paramount Plus.Andato in onda dal 1990 al 2000, lo show con protagonisti, Shannen Doherty , Jennie Garth , Luke Perry e Ian Ziering ha potuto contare sulla presenza fissa di Joe E. Tata dall'inizio ...E ora, 22 anni dopo la messa in onda dell'ultima stagione,è tornato a parlare dello show che l'ha reso famoso in tutto il mondo.Priestly (alias Brendon Walsh) parla di Beverly ...