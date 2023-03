Domanda di Pensione Accolta: Quando il Pagamento? (Di mercoledì 29 marzo 2023) Hai presentato la Domanda di Pensione, è stata Accolta ed ora hai giustamente premura di sapere Quando sarà accreditata la prima rata di Pagamento. Devi sapere che nella maggiorparte dei casi l’Inps farà il primo Pagamento entro 60 giorni, al massimo possono passare 90 giorni dalla decorrenza della Pensione, ma non oltre. Questo è lo standard se è tutto in regola, a meno che non ci siano ritardi dovuti ad eventuali controlli o verifiche da parte dell’INPS. Il Pagamento della Pensione viene effettuato mensilmente attraverso un cedolino, che contiene tutte le informazioni relative all’importo dell’assegno, alle eventuali ritenute fiscali e previdenziali e alla data di Pagamento. Tempi di ... Leggi su posizioniaperte (Di mercoledì 29 marzo 2023) Hai presentato ladi, è stataed ora hai giustamente premura di saperesarà accreditata la prima rata di. Devi sapere che nella maggiorparte dei casi l’Inps farà il primoentro 60 giorni, al massimo possono passare 90 giorni dalla decorrenza della, ma non oltre. Questo è lo standard se è tutto in regola, a meno che non ci siano ritardi dovuti ad eventuali controlli o verifiche da parte dell’INPS. Ildellaviene effettuato mensilmente attraverso un cedolino, che contiene tutte le informazioni relative all’importo dell’assegno, alle eventuali ritenute fiscali e previdenziali e alla data di. Tempi di ...

