Conte, addio Tottenham: il retroscena sulla decisione del tecnico. La riunione a centrocampo, le richieste dei giocatori, poi il baratro (Di mercoledì 29 marzo 2023) È giunta al termine l’esperienza di Antonio Conte sulla panchina degli Spurs. Nelle ultime settimane si respirava nell’aria la distanza abissale tra l’allenatore ex Inter e Juve e i giocatori. Conte lo aveva detto in tutti i modi che a Londra le cose non andavano per il verso giusto: l’assenza di una mentalità vincente del club e la mancanza di responsabilità di alcuni giocatori di fronte a delle prestazioni di basso livello. Stando a quanto riporta il Daily Mail, dopo le pesanti sconfitte a gennaio contro Arsenal, Manchester City e Aston Villa, il tecnico leccese ha deciso di riunire tutti i giocatori e di farli confrontare tra di loro durante un allenamento: dal confronto sarebbe emerso che i calciatori volessero giocare con uno stile di gioco più offensivo. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) È giunta al termine l’esperienza di Antoniopanchina degli Spurs. Nelle ultime settimane si respirava nell’aria la distanza abissale tra l’allenatore ex Inter e Juve e ilo aveva detto in tutti i modi che a Londra le cose non andavano per il verso giusto: l’assenza di una mentalità vincente del club e la mancanza di responsabilità di alcunidi fronte a delle prestazioni di basso livello. Stando a quanto riporta il Daily Mail, dopo le pesanti sconfitte a gennaio contro Arsenal, Manchester City e Aston Villa, illeccese ha deciso di riunire tutti ie di farli confrontare tra di loro durante un allenamento: dal confronto sarebbe emerso che i calciatori volessero giocare con uno stile di gioco più offensivo. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportmediaset : Mancini verso l'addio, Conte è pronto per un clamoroso ritorno in nazionale #Sportmediaset #Italia #Conte - LucaHoganC : RT @filoni_diletta: Mancini verso l'addio, #Conte è pronto per un clamoroso ritorno in nazionale [@repubblica] - Alexis7511 : RT @filoni_diletta: Mancini verso l'addio, #Conte è pronto per un clamoroso ritorno in nazionale [@repubblica] - leonzan75 : RT @sportmediaset: Mancini verso l'addio, Conte è pronto per un clamoroso ritorno in nazionale #Sportmediaset #Italia #Conte - MarcoGiambaa : RT @filoni_diletta: Mancini verso l'addio, #Conte è pronto per un clamoroso ritorno in nazionale [@repubblica] -