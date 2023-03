Caso Pino Insegno: le voci su Sanremo e il ritorno in Rai (Di mercoledì 29 marzo 2023) Negli ultimi tempi un nome è enormemente “chiacchierato”: stiamo parlando di Pino Insegno, un volto della televisione e una voce che conosciamo molto bene e che abbiamo imparato ad amare nelle pellicole cinematografiche. Il suo nome è una sicurezza: dall’indiscrezione su Sanremo fino alla possibile conduzione de L’Eredità, tutte le voci sul ritorno in Rai. Pino Insegno, il ritorno in Rai Un vero e proprio “rebus” secondo Giuseppe Candela per Dagospia: negli ultimi giorni c’è grande fermento per trovare una soluzione. Perché? Pino Insegno è stato ricevuto a Palazzo Chigi, dall’amica Giorgia Meloni. In base alle informazioni condivise al momento, “si cerca un titolo forte e blindato, un titolo quotidiano per garantirgli ... Leggi su dilei (Di mercoledì 29 marzo 2023) Negli ultimi tempi un nome è enormemente “chiacchierato”: stiamo parlando di, un volto della televisione e una voce che conosciamo molto bene e che abbiamo imparato ad amare nelle pellicole cinematografiche. Il suo nome è una sicurezza: dall’indiscrezione sufino alla possibile conduzione de L’Eredità, tutte lesulin Rai., ilin Rai Un vero e proprio “rebus” secondo Giuseppe Candela per Dagospia: negli ultimi giorni c’è grande fermento per trovare una soluzione. Perché?è stato ricevuto a Palazzo Chigi, dall’amica Giorgia Meloni. In base alle informazioni condivise al momento, “si cerca un titolo forte e blindato, un titolo quotidiano per garantirgli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WalterSylarYang : Il punto è che dobbiamo seriamente pensare a dove piazzare Pino Insegno perché non parla praticamente più con nessu… - zonaila : RT @GiusCandela: DA PALAZZO CHIGI ALLA RAI: IL CASO PINO INSEGNO È ORA UN REBUS. URGE PROGRAMMA FORTE E BLINDATO, L'IPOTESI L'EREDITÀ https… - FabioTraversa : RT @GiusCandela: IL CANTANTE MASCHERATO NON AVRA' UNA NUOVA EDIZIONE. NEL MIRINO BASSI ASCOLTI E COSTI. DISCUSSIONI IN CDA: 'OTTO MILIONI P… - GiusCandela : Come mai il giornalista Mediaset è così duro nei confronti di un attaccante dell'Inter? Sarà mica per la sua strett… - 95_addicted : RT @GiusCandela: IL CANTANTE MASCHERATO NON AVRA' UNA NUOVA EDIZIONE. NEL MIRINO BASSI ASCOLTI E COSTI. DISCUSSIONI IN CDA: 'OTTO MILIONI P… -