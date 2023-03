Carni sintetiche, Lollobrigida: “L’Italia è il primo paese a difendere il diritto a mangiare bene e i consumatori” (Di mercoledì 29 marzo 2023) “La promozione dei prodotti di qualità, su questo elemento il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste dal primo giorno si sta concentrando su questo nostro punto di forza. E lo faremo sempre di più anche a livello internazionale per spiegare che cosa significa mangiare bene. Vuol dire benessere e capacità di leggere in ogni singolo prodotto quello che c’è dietro. In termini di lavoro, di cultura e di civiltà. E lo facciamo con un attento sistema normativo che protegge le persone che consumano e che acquistano, da proposte ingannevoli”. Così il ministro Francesco Lollobrigida in un videomessaggio inviato a Cibus Connecting Italy, la fiera dell’agroalimentare in corso a Parma. Lollobrigida: “Siamo il primo paese a bloccare ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 marzo 2023) “La promozione dei prodotti di qualità, su questo elemento il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste dalgiorno si sta concentrando su questo nostro punto di forza. E lo faremo sempre di più anche a livello internazionale per spiegare che cosa significa. Vuol diressere e capacità di leggere in ogni singolo prodotto quello che c’è dietro. In termini di lavoro, di cultura e di civiltà. E lo facciamo con un attento sistema normativo che protegge le persone che consumano e che acquistano, da proposte ingannevoli”. Così il ministro Francescoin un videomessaggio inviato a Cibus Connecting Italy, la fiera dell’agroalimentare in corso a Parma.: “Siamo ila bloccare ...

