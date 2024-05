Calcio | Luca Pairetto arbitra Napoli-Bologna - Giua per Frosinone-Inter

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà Marco Guida di Torre Annunziata l’arbitro di Atalanta-Roma, spareggio Champions e big match della 36/a giornata in programma domenica prossima alle 20.45.è stata affidata invece ad Antoniodi Olbia, mentre perè stato designatodi Nichelino. Adre Milan-Cagliari sarà Simone Sozza di Seregno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

