Papa Francesco è rimasto l’unico a parlare di Pace Durante l’udienza generale in Vaticano ha lanciato un nuovo appello ai leader mondiali per fermare tutte le guerre

(Di mercoledì 8 maggio 2024) In un mondo in guerra e che sembra aver perso la bussola,che parla ostinatamente della necessità di arrivare alla. Al termine del, il pontefice ha spiegato che “la Chiesa eleva la preghiera della Supplica alla Madonna del Rosario di Pompei. Invito tutti ad invocare l’intercessione di Maria, affinché il Signore concedaal mondo intero, specialmente alla cara e martoriata Ucraina, alla Palestina e a Israele, al Myanmar”.diSempreha detto di affidare “alla nostra Madre, in particolare, i giovani, ...

"Questi Paesi ricchi non fanno figli: tutti hanno un cagnolino, un gatto , tutti, ma non fanno figli. La denatalità è un problema , e la migrazione viene ad aiutare la crisi che provoca la denatalità . Questo è un problema molto grave”.

Il Dicastero della Fede il 17 maggio farà uscire un documento con delle regole aggiuntive per i vescovi per esprimersi su apparizioni e presunti fenomeni inspiegabili. A chiede re la stretta Papa Francesco , dopo la vicenda di Trevignano Romano e ...

Il saluto di papa Francesco ai fedeli in San Pietro

Papa Francesco: diffusi oggi logo e motto del viaggio apostolico in Indonesia, Papa Nuova Guinea, Timor-Lest e Singapore - papa francesco: diffusi oggi logo e motto del viaggio apostolico in Indonesia, papa Nuova Guinea, Timor-Lest e Singapore - Sono stati diffusi oggi dalla Sala Stampa della Santa Sede il logo e il motto del viaggio apostolico di papa francesco in Indonesia, papa Nuova Guinea, Timor-Lest e Singapore, in programma dal 2 al 13 ...

Esce “Dio è il mio coach” del prete influencer Cosimo Schena - Esce “Dio è il mio coach” del prete influencer Cosimo Schena - Il nuovo libro sarà presentato in anteprima nazionale a Brindisi oggi, mercoledì 8 maggio, alla presenza dell’autore e del mental coach Salvatore Barbarossa. Esce “Dio è il mio coach”, il nuovo libro ...