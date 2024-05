Inceneritore di Santa Palomba - il presidio al Pantheon dei comitati contrari | consegnate 12mila firme in Parlamento

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Un gruppo di rappresentanti die associazionialla realizzazione dell’di rifiuti alle porte di Roma, nella zona di, ha manifestato nella mattinata di mercoledì 8 maggio davanti al. L’iniziativa è stata indetta per organizzare la consegna alla Camera dei deputati, al Senato e a Palazzo Chigi delle quasiraccolte dalla petizione popolare che chiede lo stop all’iter per la costruzione dell’impianto ai confini del municipio IX. Alera presente anche una rappresentanza del Movimento 5 stelle, con Francesco Silvestri e Ilaria Fontana. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

