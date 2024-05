Orsato in lacrime dopo Psg-Borussia Dortmund | cos'è successo

Daniele Orsato non ha retto la commozione dopo la conclusione dell'ultima partita diretta in Champions League. L'arbitro italiano si è lasciato andare alle lacrime .Continua a leggere

Orsato e l'ultima in Champions: il direttore di gara non trattiene le lacrime - orsato e l'ultima in Champions: il direttore di gara non trattiene le lacrime - Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: la cifra per il rinnovo di Lautaro (e quello di Barella). Milan: la voce su Allegri e il “gruppo dei 40”. Atalanta: la frase di Gasp e la teoria della… Leggi ...

Orsato non resiste, lacrime dopo Psg-Borussia Dortmund: una notte storica - orsato non resiste, lacrime dopo Psg-Borussia Dortmund: una notte storica - Serata speciale e ricca di emozioni per Daniele orsato ieri sera a Parigi in occasione della semifinale di ritorno di Champions League tra Psg e Borussia Dortmund . Per l'arbitro, infatti, si è tratta ...

Psg-Borussia, moviola: due rigori negati, disastro Var, lacrime per Orsato - Psg-Borussia, moviola: due rigori negati, disastro Var, lacrime per orsato - La prova dell’arbitro nel ritorno della prima semifinale di Champions League analizzata ai raggi X da Graziano Cesari di Mediaset, il fischietto italiano ha ammonito 4 giocatori ...