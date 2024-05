Giorgetti sul Superbonus | Spalmare i crediti in 10 anni sarà obbligatorio

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il ministro dell’Economia e delle Finanza Giancarloha annunciato, dopo aver partecipato ai lavori in commissione Finanze al Senato, chela riscossione deidel110% in 10. Inizialmente questa sembrava essere solo una possibilità opzionale, ma il titolare del dicastero sembra voler imporre questa condizione. I bonus edilizi hanno messo in difficoltà le casse dello Stato. Alcuni errori di calcolo da parte della Ragioneria generale dello Stato hanno sottostimato la spesa e ora il debito pubblico e il deficit stanno diventando insostenibili. L’entrata in vigore a giugno delle nuove regole europee potrebbe impedire al Governo di spendere denaro pubblico nella prossima manovra finanziaria pur di ripagare i ...

