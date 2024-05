La ‘vendetta’ del Borussia Dortmund Il tweet sfottò nei confronti del Psg

La semifinale tra Borussia Dortmund e Psg prosegue sui social . L’account ufficiale del club giallonero, dopo l’inaspettata qualificazione in finale, prende di mira i parigini con uno sfottò su Twitter: “Passate delle buone vacanze” , si legge in un ...

Oltre il danno, la beffa. Potremmo sintetizzare così l’amara – quanto deludente – serata in Champions League del Paris Saint-Germain che perde in campo…e anche sui social. Sui propri profili X, il Borussia Dortmund tiene a ricordare (in modo ...