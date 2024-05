Huawei lancia il Watch Fit 3 e un nuovo MacBook X Pro | i nuovi prodotti spingono sul design

(Di mercoledì 8 maggio 2024) L’azienda di Shenzen, che in Cina torna a primeggiare nel mercato degli smartphone proprio a spese della Mela, ha presentato per il mercato europeo, tra le altre cose, unsmart(ilFit 3) e unnotebook leggerissimo (il MateBook X Pro). Insistendo su...

Diamo insieme uno sguardo agli ultimi rumor nel settore degli smartwatch , protagonisti Mobvoi e Samsung con alcune novità L'articolo Un nuovo smartwatch TicWatch all’orizzonte e grandi manovre in casa Samsung proviene da TuttoAndroid.

Zepp Health ha appena lanciato sui mercati internazionali, incluso quello italiano, un nuovo smartwatch di fascia bassa, Amazfit Bip 5 Unity , che unisce stile e funzionalità e promette di diventare il compagni ideale per quegli utenti che ...

L’azienda di Shenzen, che in Cina torna a primeggiare nel mercato degli smartphone proprio a spese della Mela, ha presentato per il mercato europeo, tra le altre cose, un nuovo smartwatch (il Watch Fit 3) e un nuovo notebook leggerissimo (il ...

Tornare in forma prima dell’estate con Huawei Watch Fit 3 - Tornare in forma prima dell’estate con Huawei watch Fit 3 - Esercizi fitness sullo schermo da 1,82 pollici e assistente vocale da seguire durante la corsa tenendo conto di passo e percorso.

Huawei presenta tanti nuovi device: smartwatch, tablet e laptop - Huawei presenta tanti nuovi device: smartwatch, tablet e laptop - Durante l'evento "Fashion Squared" a Dubai, Huawei ha presentato tanti nuovi dispositivi: dagli smartwatch ai laptop passando per il nuovo MatePad 11.5"S.

Sconto record su Amazon per l'ultimo Apple Watch - Sconto record su Amazon per l'ultimo Apple watch - Chi desidera un prodotto tecnologico a impatto ambientale neutro apprezzerà anche la scelta di una cassa in alluminio e il nuovo Sport Loop. Apple watch Series 9 va incontro inoltre alle esigenze di ...