Mondo Generator – Roma 29 04 2024

Leggi tutta la notizia su atomheartmagazine

(Di mercoledì 8 maggio 2024), la prima data del tour europeo– Live aPieno fino all’ultimo centimetro quadrato libero, il Glitch di(progetto da incorniciare nella scenana della musica live, ndr), ha ospitato la prima data del tour europeodei, formazione storica fondata dalla leggenda dello Stoner Rock Nick Oliveri (già Kyuss, Queens of The Stone Age, Masters of Reality, Eagles Of Death Metal, The Dwarves, Mark Lanegan…). Un’occasione unica per immergersi nel devastante suono che ha dato voce a più di una generazione e continua a travolgere ascoltatori da quasi 30 anni. Le foto della serata Fatevi ...