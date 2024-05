Il caso kebab scuote la Germania - il prezzo alle stelle diventa un problema sociale

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Berlino, 8 maggio 2024 – È allarme 'Doenerinflation' in: ilto quasi un lusso in alcune città del Paese, arrivando a costare anche più del doppio rispetto a due anni fa. E la politica entra in gioco: il cancelliere Scholz è da settimane al centro di polemiche per l'aumento dei prezzi di cibo e affitti. "È incredibile che ovunque io vada mi venga chiesto, soprattutto da parte dei giovani, se non debba esserci un tetto aldei doener", ha affermato. Iconico lo scambio avuto con un giovane tedesco di origine turca durante un comizio: "Pago 8 euro, parlane anche con Putin, voglio pagare 4 euro", ha detto al capo del governo.Nel 2022, ildello snack mediorientale si aggirava sui 4 euro, mentre oggi non è insolito spenderne fino a 10. A ...

