La priorità di Xi è scongiurare una guerra commerciale con l’Ue L’analisi dell’amb Castellaneta

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Dopo cinque anni, il leader cinese Xi Jinping è tornato a visitare l’Europa: in mezzo è successo di tutto, dalla pandemia di Covid-19 (originatasi peraltro proprio in Cina) a due guerre che hanno avuto, e che stanno avendo tuttora, conseguenze importanti sia a livello geopolitico che economico. Con questa visita, Pechino dimostra di considerare ancora il Vecchio Continente un interlocutore chiave per la profonda interdipendenza che impone a entrambe le parti di mantenere rapporti cordiali ma risoluti. Il programma scelto da Xi per la propria visita è certamente rivelatore dellecinesi e di alcuni messaggi politici che Pechino vuole inviare all’Europa. Il viaggio si è aperto con un incontro bilaterale con Emmanuel Macron: non un caso, visto che la Francia è un grande partnerdel Dragone con un interscambio che ammonta a quasi 80 ...