Cannabis, De Raho: “La legalizzazione toglie potere e denaro alle mafie”. Ofria: “Gettito da 9 miliardi di euro all’anno con monopolio statale” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Dopo i fatti della scuola di Piazza Armerina, che hanno visto un controllo di polizia in un istituto scolastico dove si stava svolgendo una regolare assemblea per discutere di legalizzazione della Cannabis, gli onorevoli Martina Ardizzone e Luigi Sunseri, deputati dell’ARS, insieme ad Antonella Soldo, coordinatrice dell’Associazione Meglio Legale, hanno organizzato presso l’Assemblea Regionale Siciliana l’incontro “Cannabis: meglio parlarne”. Al centro del dibattito gli aspetti economici e giuridici di una possibile legalizzazione e l’impatto che avrebbe la sottrazione di questo mercato alla criminalità organizzata. Proprio su quest’ultimo tema è intervenuto l’onorevole Federico Cafiero De Raho, ex procuratore nazionale antimafia: “Regolamentare la Cannabis significa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Dopo i fatti della scuola di Piazza Armerina, che hanno visto un controllo di polizia in un istituto scolastico dove si stava svolgendo una regolare assemblea per discutere didella, gli onorevoli Martina Ardizzone e Luigi Sunseri, deputati dell’ARS, insieme ad Antonella Soldo, coordinatrice dell’Associazione Meglio Legale, hanno organizzato presso l’Assemblea Regionale Siciliana l’incontro “: meglio parlarne”. Al centro del dibattito gli aspetti economici e giuridici di una possibilee l’impatto che avrebbe la sottrazione di questo mercato alla criminalità organizzata. Proprio su quest’ultimo tema è intervenuto l’onorevole Federico Cafiero De, ex procuratore nazionale antimafia: “Regolamentare lasignifica ...

