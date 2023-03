Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Coraggio, sacrificio e una profonda passione per il calcio ?? Dal primo ruolo come portiere, agli aneddoti sulla car… - Gazzetta_it : Inter, che fai con #Bastoni? C'è il rischio di uno Skriniar bis. E la Premier osserva - Gazzetta_it : Cacciato dal Mondiale, ora l'interista Onana è rimpianto dal c.t. e dai tifosi del Camerun - glooit : Calcio: Inter; Onana 'voglio vincere tutto, nessuna paura' leggi su Gloo - Luxgraph : Juventus, la giustizia rallenta. Serie A fra i dubbi nel mese delle verità -

Mentre se alleno l'e gioco con Empoli o La Spezia non mi prenderei alcun giocatore. C'è uno scarto in Serie A che non c'è in Francia'.Siamo tutti qui a difendere l'e per me è un onore essere il portiere di questo club". E sul percorso europeo dell': "Ci meritiamo più rispetto in Europa perché abbiamo mandato il ...Cinque le partite di Serie A che ilNapoli disputerà da qui al 29 aprile, giorno del match ... Gli uomini di Sarri hanno infatti due lunghezze di vantaggio sull'e quattro sul Milan. La ...

Inter, il ruggito di Onana: "Meritiamo più rispetto, sarà un mese di soddisfazioni" Fantacalcio ®

Il commissario tecnico: "Forse uno stiramento” Hakan Calhanoglu si è infortunato in nazionale e i tifosi dell’Inter sono in allarme dato il calendario di aprile che propone un tour de force completo ...Gundogan, Manchester City @livephotosport L’ultimo, ma di certo non per il livello di calcio espresso, è Ilkay Gundogan che ... potrebbero avviare i contatti anche l’Inter e la solita Juventus, sempre ...