Bonaccini sarà capolista Pd alle Europee nel Nord-Est Minoranza in rivolta, Schlein costretta al compromesso (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nel Partito Democratico si guarda già avanti e l'obiettivo è certamente quello delle elezioni Europee. Elly Schlein punta al riscatto elettorale nel 2024 con l'obiettivo non dichiarato di doppiare (almeno) il Movimento 5 Stelle e avvicinarsi a Fratelli d'Italia, con il sogno... Segui su affaritaliani.it

