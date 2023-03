Anziano a scrocco sull'autostrada A1, si accodava alle auto con Telepass (Di mercoledì 29 marzo 2023) Un Anziano signore, soprannominato dai media “il nonno sprint”, per due anni ha viaggiato in autostrada, senza pagare il pedaggio. La tecnica che adottava era questa: a bordo della sua auto si attaccava alla vettura che lo precedeva attraversando insieme la barriera Telepass, come se passasse un solo mezzo. Attraverso la targa dell'auto sono risaliti al proprietario e lo hanno denunciato reclamando circa 4mila euro di pedaggi non pagati dal 2020 al 2022. L’accusa è stata mossa dalla procura della Repubblica di Frosinone ipotizzando a carico dell'uomo il reato di “insolvenza fraudolenta”. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 29 marzo 2023) Unsignore, soprannominato dai media “il nonno sprint”, per due anni ha viaggiato in, senza pagare il pedaggio. La tecnica che adottava era questa: a bordo della suasi attaccava alla vettura che lo precedeva attraversando insieme la barriera, come se passasse un solo mezzo. Attraverso la targa dell'sono risaliti al proprietario e lo hanno denunciato reclamando circa 4mila euro di pedaggi non pagati dal 2020 al 2022. L’accusa è stata mossa dalla procura della Repubblica di Frosinone ipotizzando a carico dell'uomo il reato di “insolvenza fraudolenta”.

