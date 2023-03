Via Pontina, procedono spediti i lavori di ricostruzione del ponte “Badino” (Di martedì 28 marzo 2023) Terracina – “I lavori di demolizione e ricostruzione del ponte “Badino” lungo la strada statale 148 “Pontina” stanno procedendo come da cronoprogramma”. E’ questo l’aggiornamento di Anas che fa il punto sui lavori iniziati nel novembre 2022. “Sono in corso le operazioni per l’assemblaggio delle travi – spiega Anas – e nei prossimi giorni si procederà al varo della struttura, allo stato attuale, salvo imprevisti, il ponte potrà essere aperto al traffico entro la fine di maggio. Nella prima fase, le attività di cantiere hanno riguardato lavori propedeutici agli interventi di demolizione del ponte, il cui concreto avvio è si è visto nel mese di dicembre. L ’intervento, che rientra nell’ambito del piano di potenziamento e ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 marzo 2023) Terracina – “Idi demolizione edel” lungo la strada statale 148 “” stanno procedendo come da cronoprogramma”. E’ questo l’aggiornamento di Anas che fa il punto suiiniziati nel novembre 2022. “Sono in corso le operazioni per l’assemblaggio delle travi – spiega Anas – e nei prossimi giorni si procederà al varo della struttura, allo stato attuale, salvo imprevisti, ilpotrà essere aperto al traffico entro la fine di maggio. Nella prima fase, le attività di cantiere hanno riguardatopropedeutici agli interventi di demolizione del, il cui concreto avvio è si è visto nel mese di dicembre. L ’intervento, che rientra nell’ambito del piano di potenziamento e ...

