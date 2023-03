“Siete fuori!”. GF Vip, l’annuncio di Alfonso Signorini lascia tutti senza parole: due vipponi tornano a casa (Di martedì 28 marzo 2023) Puntata piena di colpi di scena, quella del 27 marzo 2023 del Grande Fratello Vip. E tutti stamane si stanno facendo la stessa domanda: chi è uscito durante la semifinale del GF Vip 7? Prima di arrivarci è fondamentale ripercorrere alcune cose capitate in studio da Alfonso Signorini e all’interno della casa. Tanto per cominciare appena iniziato il programma, Oriana ha attaccato pesantemente Nikita. La venezuelana l’ha definita “falsa”. Il motivo? Nikita l’ha accusata di essere gelosa del rapporto tra lei e Luca Onestini. Tra i due il solito scontro che non ha portato a nulla di fatto. Poi la Marzoli è stata messa in crisi dalla domanda: “Preferiresti vincere il Gf o stare con Dal Moro?”. Lei ha molto criticato Luca per questa domanda, poi l’ha perdonato. E a riguardo Onestini ha detto: “È una mia grande amica, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 marzo 2023) Puntata piena di colpi di scena, quella del 27 marzo 2023 del Grande Fratello Vip. Estamane si stanno facendo la stessa domanda: chi è uscito durante la semifinale del GF Vip 7? Prima di arrivarci è fondamentale ripercorrere alcune cose capitate in studio dae all’interno della. Tanto per cominciare appena iniziato il programma, Oriana ha attaccato pesantemente Nikita. La venezuelana l’ha definita “falsa”. Il motivo? Nikita l’ha accusata di essere gelosa del rapporto tra lei e Luca Onestini. Tra i due il solito scontro che non ha portato a nulla di fatto. Poi la Marzoli è stata messa in crisi dalla domanda: “Preferiresti vincere il Gf o stare con Dal Moro?”. Lei ha molto criticato Luca per questa domanda, poi l’ha perdonato. E a riguardo Onestini ha detto: “È una mia grande amica, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivailtrashhh : Le Nikella asfaltano dentro e fuori la casa. Siete una certezza!????? @Anto_Fiordelisi #GFvip #nikiters… - ketygarsea : RT @edosenzaemoji: “dovete sapere che sono uscita perché mi hanno voluta fuori i fan, e se voi siete arrivati in finale è perché i vostri f… - fray46536377 : RT @teamsoleilsorge: Antonella: -“Dovete sapere che sono uscita perché mi hanno voluta fuori i fan, e se voi siete arrivati in finale è per… - don_notadom1 : RT @QRepubblica: “Vi svegliate adesso sul carcere con Cospito prima e ora con le borseggiatrici? Siete fuori dalla realtà!” @Capezzone #qua… - RenataMontresor : RT @teamsoleilsorge: Antonella: -“Dovete sapere che sono uscita perché mi hanno voluta fuori i fan, e se voi siete arrivati in finale è per… -