Shakira | il nuovo amore e la rissa con l' ex suocera

(Di martedì 28 marzo 2023) Secondo il gossip spagnolo la pop star avrebbe unfidanzato, conosciuto quattro mesi fa. Ma non è questa l'unica novità: pare che la madre di Piqué, durante una violenta lite in mezzo alla strada, le abbia dato un pugno in faccia…

Shakira, nuovo amore a Miami? La cantante avvistata con un misterioso uomo - Shakira ha un nuovo fidanzato: "Per lui starebbe accelerando le pratiche di trasferimento negli USA" - Shakira, dopo Piqué ha un nuovo fidanzato? Le ultime indiscrezioni - Dopo l'addio con Piquè, Shakira avrebbe ritrovato l'amore a Miami - Shakira: "Scontro fisico con la madre di Piqué". E spunta un nuovo amore

Stando a quanto riportato dal sito spagnolo "Ok Dario", da circa quattro mesi starebbe frequentando un uomo conosciuto a Miami. Come riportano i media spagnoli, in un'occasione le due donne avrebbero sfiorato la rissa: "Qualcuno vicino alla famiglia Piqué - Mebarak ha assistito a uno scontro fisico tra Shakira e la madre di Piqué"

L'identità del presunto nuovo amore di Shakira è ancora avvolta nel mistero, ma secondo i tabloid proprio per lui la popstar avrebbe velocizzato le pratiche per il suo trasferimento negli Stati Uniti.Shakira potrebbe aver ritrovato l'amore con un nuovo uomo a Miami: stando a quanto riportano tutti i media spagnoli e anche giornali autorevoli come il Daily Mail, la cantante colombiana, 46 anni, è ...