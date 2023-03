Pirlo: «Retegui è partito bene, ma in Italia non c’è crisi di centravanti» (Di martedì 28 marzo 2023) Andrea Pirlo ha parlato di Mateo Retegui e del ruolo di centravanti per la Nazionale Italiana: le sue dichiarazioni Andrea Pirlo, alla Gazzetta dello Sport, ha così parlato dell’attacco della Nazionale. LE PAROLE – «È partito bene. Non credo, però, ad una crisi nel ruolo di centravanti. Scamacca, Raspadori e Immobile possono dire la loro. Piuttosto capita che nel tempo ci sia più abbondanza in determinati ruoli che in altri». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 marzo 2023) Andreaha parlato di Mateoe del ruolo diper la Nazionalena: le sue dichiarazioni Andrea, alla Gazzetta dello Sport, ha così parlato dell’attacco della Nazionale. LE PAROLE – «È. Non credo, però, ad unanel ruolo di. Scamacca, Raspadori e Immobile possono dire la loro. Piuttosto capita che nel tempo ci sia più abbondanza in determinati ruoli che in altri». L'articolo proviene da Calcio News 24.

