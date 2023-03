**Pd: Bonaccini, 'auguri di buon lavoro a Boccia e Braga'** (Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "Un grande augurio di buon lavoro a Chiara Braga e Francesco Boccia, eletti capogruppo Pd alla Camera ed al Senato. Grazie a Debora Serracchiani e Simona Malpezzi per il lavoro svolto alla guida dei gruppi, con competenza e passione". Così il presidente Pd, Stefano Bonaccini, su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "Un grandeo dia Chiarae Francesco, eletti capogruppo Pd alla Camera ed al Senato. Grazie a Debora Serracchiani e Simona Malpezzi per ilsvolto alla guida dei gruppi, con competenza e passione". Così il presidente Pd, Stefano, su twitter.

