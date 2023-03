“Non ce la faccio”. GF Vip 7, Oriana Marzoli a pezzi: clamoroso crollo dopo la puntata (Di martedì 28 marzo 2023) GF Vip 7, Oriana Marzoli crolla nella notte. La puntata di ieri ha lasciato pesanti strascichi e molte critiche legate all’arrivo in finale di Nikita Pelizon che solo due vipponi hanno salutato con favore. Un gesto che ha fatto indignare molti in rete e scatenato commenti al vetriolo contro gli spartani: “Onestamente, questi ragazzi sono molto cattivi, non si sono nemmeno congratulati con lei perché vogliono solo essere quelli che vincono che tipo di essere umano sono”, scrive un’utente. “A parte il non essere d’accordo con certe cose che accadono lì, devi avere un po’ di empatia e rispetto per gli altri Inoltre, con tutto il cuore, vorrei che Nikita vincesse dopo tutto il bullismo, tutto il danno che le è stato fatto è l’unica cosa che merita di essere la vincitrice, sono felice per lei”. Prima c’era stata la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 marzo 2023) GF Vip 7,crolla nella notte. Ladi ieri ha lasciato pesanti strascichi e molte critiche legate all’arrivo in finale di Nikita Pelizon che solo due vipponi hanno salutato con favore. Un gesto che ha fatto indignare molti in rete e scatenato commenti al vetriolo contro gli spartani: “Onestamente, questi ragazzi sono molto cattivi, non si sono nemmeno congratulati con lei perché vogliono solo essere quelli che vincono che tipo di essere umano sono”, scrive un’utente. “A parte il non essere d’accordo con certe cose che accadono lì, devi avere un po’ di empatia e rispetto per gli altri Inoltre, con tutto il cuore, vorrei che Nikita vincessetutto il bullismo, tutto il danno che le è stato fatto è l’unica cosa che merita di essere la vincitrice, sono felice per lei”. Prima c’era stata la ...

