Meret in scadenza | Giuntoli lavora su due nomi top

(Di martedì 28 marzo 2023) Il futuro del portiere Alexè sotto la lente di ingrandimento del Napoli, Duesul taccuino di. Il Napoli è già proiettato al futuro, con la squadra impegnata non solo nella corsa al titolo, ma anche nel pensare alle strategie per mantenere il proprio livello competitivo. Il club azzurro è impegnato nella valutazione di diverse opzioni per quanto riguarda i suoi portieri, tra cessioni, rinnovi di contratto e nuovi acquisti. Al centro dell’attenzione c’è Alex, il portiere titolare che ha dimostrato di avere le qualità necessarie per essere un pilastro della squadra. Il suo rendimento è stato eccezionale, con soli 24 gol subiti in 35 partite giocate in tutte le competizioni, e ben 17 clean sheet all’attivo. Tuttavia, ladel suo contratto a giugno 2024 ha portato il ...