"Max Allegri meglio di lui": clamoroso, chi "pugnala" a sorpresa Carlo Ancelotti

Le parole che proprio non ti aspetti. E queste parole sono quelle di Andrea Pirlo su Carlo Ancelotti. Il tutto in un'intervista concessa dal tecnico bresciano alla Gazzetta dello Sport di oggi, martedì 28 marzo. Quando gli chiedono a che allenatore si ispiri, fa alcuni nomi, tra i quali quello di Carletto. Ma soltanto da un punto di vista umano. Già, perché Pirlo dice chiaro e tondo che, per lui, mister come Marcello Lippi, Antonio Conte e addirittura Massimiliano Allegri - clamoroso, ma vero - sono migliori rispetto all'attuale tecnico del Real Madrid. Nel dettaglio, quando gli chiedono chi sia il numero uno, Pirlo risponde: "Ancelotti per doti umane e tecniche ha raccolto più vittorie di tutti e in ogni campionato, ma come fai ad indiCarlo davanti a Lippi, Conte o ...

