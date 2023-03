LIVE – Estrazione Lotto e Superenalotto oggi, martedì 28 marzo 2023: numeri, vincite e montepremi in DIRETTA (Di martedì 28 marzo 2023) La DIRETTA LIVE dell’Estrazione di oggi, martedì 28 marzo 2023, per quanto riguarda i due concorsi di Lotto e SuperenaLotto. Sportface.it vi propone gli aggiornamenti in tempo reale delle due estrazioni numero dopo numero, si comincia alle ore 20 col gioco del Lotto, del quale vi aggiorneremo in tempo reale sulla composizione delle undici cinquine vincenti, dunque le dieci ruote locali e quella Nazionale, successivamente scopriremo il nuovo sestetto di stasera dei numeri vincenti del SuperenaLotto, inclusi numero Jolly e numero Superstar. Infine, arriverà il momento delle attese vincite della serata: il montepremi per il “6” è già alto, anche se è ... Leggi su sportface (Di martedì 28 marzo 2023) Ladell’di28, per quanto riguarda i due concorsi die Superena. Sportface.it vi propone gli aggiornamenti in tempo reale delle due estrazioni numero dopo numero, si comincia alle ore 20 col gioco del, del quale vi aggiorneremo in tempo reale sulla composizione delle undici cinquine vincenti, dunque le dieci ruote locali e quella Nazionale, successivamente scopriremo il nuovo sestetto di stasera deivincenti del Superena, inclusi numero Jolly e numero Superstar. Infine, arriverà il momento delle attesedella serata: ilper il “6” è già alto, anche se è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... miseericordieux : È divertente finché non chiudono bbl per davvero e non ho più i ?????? da mark o il live commentary dell’estrazione de… -