Kim nervoso dalla nazionale | “Sono stanco! In questo momento preferisco concentrarmi sul Napoli”

(Di martedì 28 marzo 2023)pomeriggio si è tenuta l’amichevole tra Corea del Sud ed Uruguay, che ha visto la vittoria de La Celeste per 1-2. Al termine del match, Kim Min-Jae, difensore del, si è presentato in mixed zone per commentare la partita. Il coreano si è mostrato parecchioe stizzito dopo la sconfitta, probabilmente a causa di alcune domande fatte da parte delle stampa coreana. Il difensore, infatti, avrebbe dato una risposta un pò dura, secondo quanto riportato dai giornalisti, infatti avrebbe quasi ammesso di essere prettamente concentrato sule suld’oro che sta passando in Italia con la sua squadra. Kim(Foto Imago)Kimdopo la sconfitta della Corea Di seguito le dichiarazioni del giocatore: “...

Min-jae ha parlato in mixed zone al termine della sconfitta della Corea del Sud contro l'Uruguay. Un difensore stizzito forse dalle domande dei colleghi coreani sul momento, sulla nazionale e sul futuro. Infatti, Min-jae ha rilasciato un commento davvero duro, così lo commentano i colleghi

