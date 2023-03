John Wick 4, Donnie Yen: "Mi piacerebbe vedere uno spin-off su Caine" (Di martedì 28 marzo 2023) L'attore ha confermato che gli piacerebbe molto riprendere il ruolo in un eventuale spin-off del franchise. Le possibilità di altri spin-off di John Wick in futuro sono infinite, e una di queste riguarderebbe Caine, l'assassino interpretato da Donnie Yen in John Wick 4, Il personaggio sta riscuotendo molto successo tra i fan e molti sperano di vederlo prima o poi protagonista di un progetto tutto suo e sembra che anche Yen sia interessato a prendere parte a questo spin-off. Variety ha recentemente incontrato Yen e gli ha chiesto del potenziale futuro di Caine nell'universo di John Wick. L'attore, noto per la saga di Ip Man, ha risposto che gli ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 marzo 2023) L'attore ha confermato che glimolto riprendere il ruolo in un eventuale-off del franchise. Le possibilità di altri-off diin futuro sono infinite, e una di queste riguarderebbe, l'assassino interpretato daYen in4, Il personaggio sta riscuotendo molto successo tra i fan e molti sperano di vederlo prima o poi protagonista di un progetto tutto suo e sembra che anche Yen sia interessato a prendere parte a questo-off. Variety ha recentemente incontrato Yen e gli ha chiesto del potenziale futuro dinell'universo di. L'attore, noto per la saga di Ip Man, ha risposto che gli ...

