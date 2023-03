"Il motore elettrico non è l'unica soluzione". La linea del ministro Urso (Di martedì 28 marzo 2023) Degli spiragli per non cancellare definitivamente la possibilità dei biocarburanti, forse ci sono. «Una cosa è certa, e sembrava sino a poche settimane fa impossibile da raggiungere: il motore endotermico, elemento trainante dell'automotive italiana, è rimasto in pista, accanto a quello elettrico. Chi conosce la fabbrica sa quel che significa». Lo dichiara il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. «Se sarà alimentato solo con il carburante sintetico o anche con il biocombustibile, sarà oggetto di confronto spero sempre più sul piano scientifico, per calibrare gli effettivi vantaggi di ogni tecnologia sull'intero ciclo produttivo» osserva. «In ogni caso è importante che l'Europa abbia preso atto che il motore elettrico non è l'unica ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 marzo 2023) Degli spiragli per non cancellare definitivamente la possibilità dei biocarburanti, forse ci sono. «Una cosa è certa, e sembrava sino a poche settimane fa impossibile da raggiungere: ilendotermico, elemento trainante dell'automotive italiana, è rimasto in pista, accanto a quello. Chi conosce la fabbrica sa quel che significa». Lo dichiara ildelle Imprese e del Made in Italy, Adolfo. «Se sarà alimentato solo con il carburante sintetico o anche con il biocombustibile, sarà oggetto di confronto spero sempre più sul piano scientifico, per calibrare gli effettivi vantaggi di ogni tecnologia sull'intero ciclo produttivo» osserva. «In ogni caso è importante che l'Europa abbia preso atto che ilnon è l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : L'Unione Europea raggiunge l'accordo con la Germania: il motore elettrico diventerà l’unico “vero” propulsore per l… - tempoweb : 'Il motore #elettrico non è l'unica soluzione'. La linea del ministro #Urso #28marzo - marketingpmi : RT @e_pagliarini: A forza di bloccare o rallentare l’innovazione (vale per il motore elettrico come per la carne sintetica) le nostre azien… - e_pagliarini : A forza di bloccare o rallentare l’innovazione (vale per il motore elettrico come per la carne sintetica) le nostre… - offerte64 : Monopattino Elettrico Ninebot by Segway, Modello F65I per adulti con 65 km di autonomia, motore da 400W, indicatori… -