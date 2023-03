Georgia-Norvegia finisce 1-1, Kvaratskhelia incanta ma non segna (Di martedì 28 marzo 2023) Georgia-Norvegia oltre a essere una partita importante per le qualificazioni a Euro 2026, è anche derby azzurro fra Ostigard e Kvaratskhelia. Il pareggio sta un po’ stretto alla Norvegia che ha creato molto di più rispetto alla Georgia. Passano subito in vantaggio gli scandinavi con Sorloth, l’attaccante della Real Sociedad con un diagonale rasoterra al limite dell’area ha battuto Mamardashvili. Il portiere, grande amico di Kvara, non è stato impeccabile. In più occasioni si è rivelato insicuro negli interventi. L’attaccante del Napoli spesso in ombra nel primo tempo. I suoi compagni non sono riusciti ad innescarlo come volevano e lui ha inizialmente faticato a trovare spazio e a dialogare. Sul finire del primo tempo però trova lo spazio per un destro a giro dei suoi ma la palla ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 marzo 2023)oltre a essere una partita importante per le qualificazioni a Euro 2026, è anche derby azzurro fra Ostigard e. Il pareggio sta un po’ stretto allache ha creato molto di più rispetto alla. Passano subito in vantaggio gli scandinavi con Sorloth, l’attaccante della Real Sociedad con un diagonale rasoterra al limite dell’area ha battuto Mamardashvili. Il portiere, grande amico di Kvara, non è stato impeccabile. In più occasioni si è rivelato insicuro negli interventi. L’attaccante del Napoli spesso in ombra nel primo tempo. I suoi compagni non sono riusciti ad innescarlo come volevano e lui ha inizialmente faticato a trovare spazio e a dialogare. Sul finire del primo tempo però trova lo spazio per un destro a giro dei suoi ma la palla ...

