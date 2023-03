Forza Italia, Umberto Valois a un passo dalla nomina di coordinatore provinciale (Di martedì 28 marzo 2023) Bergamo. Forza Italia torna in campo e lo fa, nella serata di lunedì, a Bergamo, con la prima assemblea provinciale a firma Alessandro Sorte. L’incontro ha riscosso un grande successo, a testimonianza dello slancio preso anche e soprattutto dopo il voto alle regionali dello scorso febbraio. “Esattamente a 29 anni dalla vittoria delle politiche del 1994, c’è ancora tanto entusiasmo – ha spiegato Sorte -. Da qui, continua il percorso di crescita di Forza Italia, una comunità con tanti amministratori, amici e tanta passione politica. Lo sguardo verso il futuro, con tante idee per contribuire a rendere più competitiva la provincia di Bergamo, la Regione Lombardia e l’Italia”. E dopo il tavolo aperto la scorsa settimana a tutto il centrodestra, a cui hanno partecipato ... Leggi su bergamonews (Di martedì 28 marzo 2023) Bergamo.torna in campo e lo fa, nella serata di lunedì, a Bergamo, con la prima assembleaa firma Alessandro Sorte. L’incontro ha riscosso un grande successo, a testimonianza dello slancio preso anche e soprattutto dopo il voto alle regionali dello scorso febbraio. “Esattamente a 29 annivittoria delle politiche del 1994, c’è ancora tanto entusiasmo – ha spiegato Sorte -. Da qui, continua il percorso di crescita di, una comunità con tanti amministratori, amici e tanta passione politica. Lo sguardo verso il futuro, con tante idee per contribuire a rendere più competitiva la provincia di Bergamo, la Regione Lombardia e l’”. E dopo il tavolo aperto la scorsa settimana a tutto il centrodestra, a cui hanno partecipato ...

